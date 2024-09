Harry Potter gesucht: Casting für neue US-Fernsehserie gestartet

Diese Meldung dürfte Kinder und Eltern in aller Welt elektrisieren. Der US-Sender HBO hat offiziell sein Casting für eine neue TV-Serie rund um die Abenteuer von Harry Potter, Ron und Hermine gestartet. Wie das "Variety"-Magazin erfuhr, können sich Kinder bis 31. Oktober bewerben. Das Magazin kennt auch die Bewerbungsvoraussetzungen. Diese haben für deutsche Potter-Fans jedoch einen gewaltigen Haken.

Casting-Aufruf von Fans im Internet entdeckt

Die Suche nach den nächsten Harrys, Rons und Hermines hat begonnen. Der US-Sender HBO hat einen Casting-Aufruf für die drei Stars der kommenden "Harry Potter"-Fernsehserie veröffentlicht. Kurios: Fans entdeckten die Ankündigung am Montag zufällig im Internet. HBO bestätigte ihre Echtheit gegenüber dem "Variety"-Magazin. Für die Serie werden Kinder gesucht, die im April 2025 zwischen neun und elf Jahre alt sind. In der Bekanntmachung heißt es außerdem, dass alle Ethnien und Geschlechter bei der Besetzung berücksichtigt werden. "Wir setzen uns für ein inklusives, vielfältiges Casting ein", heißt es darin. "Wir bitten Sie, sich für jede Rolle mit qualifizierten Darstellern zu bewerben, unabhängig von Ethnie, Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen."

Bewerbungshaken für deutschen Potter-Nachwuchs

Angesichts des Casting-Aufrufs dürften auch deutsche Kinder und Eltern von der Potter-Rolle träumen. Aber: Die nächsten Potters, Hermines und Rons müssen ihren Wohnsitz in Großbritannien oder Irland haben. Sich schnell noch auf die britischen Einwohnermeldelisten zaubern? Das dürfte wohl schwierig werden. Unmöglich ist, wie wir aus den zahlreichen Potter-Romanen wissen, jedoch nichts. Für die Bewerbung müssen die kleinen Schauspielerinnen und Schauspieler zwei kurze Video-Selbstporträts einreichen. In den Casting-Bestimmungen heißt es unter anderem: "Bitte bereite ein kurzes Video vor, in dem du uns etwas über dich erzählst, einschließlich deines Geburtsdatums, deiner Größe und deines Wohnorts. Bitte beschreibe außerdem ein Familienmitglied, einen Freund oder ein Haustier, das dir besonders am Herzen liegt."

Bewerbungsfrist bis 31. Oktober

Die Einreichungsfrist endet am 31. Oktober. Die Serie soll 2025 und 2026 in Großbritannien gedreht werden und sich über sieben Staffeln erstrecken. Jede Staffel adaptiert eines der Bücher aus der Reihe von J.K. Rowling (59). Ein Veröffentlichungsdatum steht bislang noch nicht fest. Als Executive Producer und Regisseure der Serie wurden Francesca Gardiner und Mark Mylod (59) verpflichtet. Die sieben Bücher rund um Zauberschüler Harry Potter wurden weltweit mehr als 600 Millionen Mal verkauft und zwischen 2001 und 2011 mit Daniel Radcliffe (35) in der Titelrolle verfilmt. Die Filme spielten dabei knapp 7,2 Milliarden Euro ein.