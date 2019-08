Harnisch, Nowitzki, Schrempf und Co.

11 Von links: Patrick Femerling, Dirk Nowitzki und Jan-Hendrik Jagla. Zwei der drei ehemaligen Nationalspieler haben es in unser Ranking geschafft. Foto: AP

Dirk Nowitzki ist eine lebende Legende. Welche Deutschen haben sonst noch Basketball-Geschichte geschrieben? Wir haben in den Archiven gestöbert und stellen Ihnen die zehn größten deutschen Basketballer vor.

Stuttgart - Am 30. August beginnt in China die Basketball-Weltmeisterschaft. Aus diesem Anlass stellen wir Ihnen die zehn größten deutschen Basketballer der Geschichte vor. Vom heutigen Bundestrainer Henrik Rödl bis zur NBA-Legende Dirk Nowitzki finden Sie alle ehemaligen deutschen Stars in der Liste.

Aber kennen Sie auch noch den Kapitän der legendären deutschen Mannschaft, die 1993 den Europameistertitel holen konnte? Es war im übrigen der einzige Titelgewinn einer deutschen Basketball-Mannschaft bei einer EM oder WM.

Einzige Kriterien, um in unserem Ranking aufzutauchen: Die Spieler dürfen nicht mehr aktiv sein und müssen das deutsche Nationaltrikot übergestreift haben. Viel Spaß beim Klicken und Lesen! Fehlt Ihnen jemand in der Liste?