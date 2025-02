Harmonische Hauptversammlung: Der SV Perouse hat ein neues Führungsteam

1 Die drei Neuen in der Führungsmannschaft des SV Perouse: Der neue SV-Präsident Hardy Essig, Wirtschaftsführer Carsten Hilgert und Daniela Böhringer (v. li.) Foto: Jürgen Kemmner

Der SV Perouse findet in ruhigere Gewässer: Hardy Essig wird einstimmig zum neuen Clubchef gewählt, der scheidende zweite Vorsitzende Roland Krebs erhält die goldene Ehrennadel zum Abschied.











Der SV Perouse hat seine stürmischsten Zeiten hinter sich: Am Freitagabend wurde im Clubheim eine neue Führungsmannschaft gewählt – von den 51 Mitgliedern wurden jeweils einstimmig gewählt als neuer Vereinschef Hardy Essig, als zweite Vorsitzende und Finanzvorstand in Personalunion Daniela Böhringer und als weiteres Vorstandsmitglied Tony Drebes. Die dritte Vorsitzende Sabine Becht wurde in ihrem Amt ebenfalls einstimmig bestätigt. Carsten Hilgert ist neuer Wirtschaftsführer. Der bisherige zweite Vorsitzende Roland Krebs stand aus gesundheitlichen Gründen für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung, der Posten des Vereinsvorsitzenden war unbesetzt.