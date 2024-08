Harlan Coben, ein Meister der Spannung und der überraschenden Wendungen, hat sowohl in der Literatur als auch im Fernsehen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit seiner einzigartigen Begabung, komplizierte Plots voller Geheimnisse, Lügen und schockierender Enthüllungen zu weben, haben seine Romane Millionen von Lesern weltweit in ihren Bann gezogen.

So ist es nicht verwunderlich, dass viele seiner fesselnden Geschichten auch auf dem Bildschirm zu neuem Leben erweckt wurden. In diesem Artikel stellen wir die Serien vor, die auf der Grundlage von Harlan Cobens Bestsellern verfilmt wurden, und werfen einen genaueren Blick auf die Geschichten, die das Publikum sowohl auf der Buchseite als auch im Fernsehen begeistert haben.

Harlan-Coben-Serien im Überblick

No Second Chance (2015)

OT: Une chance de trop

Buchtitel: Keine zweite Chance*

Mit: Alexandra Lamy, Pascal Elbé, Lionel Abelanski uvm.

Dr. Alice Lambert wird nach einem Überfall, bei dem ihr Ehemann getötet und ihre kleine Tochter entführt wird, schwer verletzt. Nachdem sie aus dem Koma erwacht, beginnt sie eine verzweifelte Suche nach ihrer Tochter und gerät dabei in ein Netz aus Lügen und Korruption.

The Five (2016)

Mit: Tom Cullen, O-T Fagbenle, Lee Ingleby uvm.

Als ein Verbrechen aus der Vergangenheit plötzlich neue Hinweise liefert, sehen sich vier Freunde mit ihrer dunkelsten Erinnerung konfrontiert: dem mysteriösen Verschwinden eines kleinen Jungen vor 20 Jahren. Sie versuchen, das Geheimnis aufzudecken, das ihre Leben auf den Kopf stellt.

„The Five“ wurde von Harlan Coben geschrieben und mitproduziert, eine Buchvorlage gibt es für die Serie jedoch nicht.

Just One Look (2017)

OT: Juste un regard

Buchtitel: Kein böser Traum*

Mit: Virginie Ledoyen, Thierry Neuvic, Arthur Jugnot uvm.

Als Eva Beaufils die Schnappschüsse vom letzten Familienurlaub sichtet, gerät ihr Leben plötzlich aus den Fugen. Ein geheimnisvolles Foto mit ihrem Ehemann Bastian gibt ihr Rätsel auf. Als Bastien plötzlich verschwindet, führt die Spur Eva zu einem Ort, den sie aus bösen Träumen kennt…

Safe (2018)

Mit: Michael C. Hall, Amanda Abbington, Marc Warren uvm.

Tom Delaney ist ein verwitweter Chirurg, dessen Tochter spurlos verschwindet. In seiner verzweifelten Suche nach ihr deckt er dunkle Geheimnisse in seiner wohlhabenden und scheinbar perfekten Vorstadt auf, die ihn tief in ein Netz aus Lügen und Intrigen führen.

Harlan Coben entwickelte die Serie für Netflix mit. Eine Buchvorlage gibt es hierfür jedoch nicht.

Shelter – Der schwarze Schmetterling (2023)

Buchtitel: Mickey Bolitar ermittelt – Der schwarze Schmetterling*

Mit: Jaden Michael, Constance Zimmer, Adrian Greensmith uvm.

Mickey Bolitar, ein Teenager, zieht nach dem Tod seines Vaters zu seiner Tante. Schon bald entdeckt er, dass in seiner neuen Schule etwas nicht stimmt und gerät in eine gefährliche Welt, während er versucht, das Verschwinden eines Mädchens aufzuklären.

„Shelter“ basiert auf der Jugendbuch-Thriller-Reihe rund um Mickey Bolitar von Harlan Coben.

Ich schweige für dich (2020)

OT: The Stranger

Buchtitel: Ich schweige für dich*

Mit: Richard Armitage, Siobhan Finneran, Jennifer Saunders uvm.

Eine Fremde taucht plötzlich im Leben von Adam Price auf und erzählt ihm ein schockierendes Geheimnis über seine Frau. Dieses Geheimnis führt dazu, dass Adams Leben aus den Fugen gerät, und er begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit, die dunkle und gefährliche Pfade offenbart.

Das Grab im Wald (2020)

OT: W głębi lasu / The Woods

Buchtitel: Das Grab im Wald*

Mit: Grzegorz Damięcki, Agnieszka Grochowska, Hubert Miłkowski uvm.

Ein polnischer Staatsanwalt wird durch einen neuen Fund an einen alten Fall aus seiner Jugend erinnert: das mysteriöse Verschwinden seiner Schwester und ihrer Freunde in einem Sommerlager. Als neue Hinweise ans Licht kommen, beginnt er, das Rätsel erneut zu untersuchen.

Kein Friede den Toten (2021)

OT: El inocente / The Innocent

Buchtitel: Kein Friede den Toten*

Mit: Mario Casas, Alexandra Jiménez, Aura Garrido uvm.

Nach einem tödlichen Unfall, der sein Leben für immer verändert, versucht Mateo Vidal, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch als er und seine Frau Olivia erneut in ein Netz aus Verbrechen und Verrat gezogen werden, stellt sich heraus, dass die Vergangenheit nicht so leicht ruhen wird.

Kein Lebenszeichen (2021)

OT: Disparu à jamais / Gone for Good

Buchtitel: Kein Lebenszeichen*

Mit: Finnegan Oldfield, Naila Harzoune, Nicolas Duvauchelle, uvm.

Guillaume, ein Streetworker aus Nizza, hat nach einer schrecklichen Tragödie, bei der er seine erste Liebe Sonia und seinen Bruder Fred verlor, versucht, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Zehn Jahre später hat er mit Judith eine neue Liebe gefunden, die sein Leben wieder lebenswert gemacht hat. Doch als Judith plötzlich während der Beerdigung von Guillaumes Mutter spurlos verschwindet, wird er erneut in die düstere Vergangenheit gezogen.

Wer einmal lügt (2021)

OT: Stay Close

Buchtitel: Wer einmal lügt*

Mit: Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage uvm.

Megan Pierce führt ein scheinbar perfektes Leben als Mutter in der Vorstadt von Livingstone, doch sie verbirgt eine düstere Vergangenheit. Ray Levine, einst ein vielversprechender Dokumentarfotograf, hat nach dem Verlust seiner großen Liebe seine Leidenschaft verloren und fristet nun ein tristes Dasein als Paparazzo. Gleichzeitig wird Detective Michael Broome von einem alten Fall verfolgt: dem mysteriösen Verschwinden von Stewart Green, einem Ehemann und Vater, der spurlos verschwand. Als ein weiterer Mann am Jahrestag von Greens Verschwinden vermisst wird, greift Broome den Fall wieder auf, entschlossen, seine inneren Dämonen zu besiegen. Doch je tiefer er gräbt, desto mehr geraten Leben in Gefahr und Beziehungen drohen zu zerbrechen.

Sie sehen dich (2022)

OT: Zachowaj Spokój / Hold Tight

Buchtitel: Sie sehen dich*

Mit: Magdalena Boczarska, Leszek Lichota, Grzegorz Damiecki uvm.

In einer wohlhabenden Vorstadt Polens wird das Leben einer Familie erschüttert, als ihr Sohn verschwindet. Während die Eltern verzweifelt nach Antworten suchen, geraten sie in einen Strudel von Geheimnissen, die die Gemeinschaft bedrohen und die Frage aufwerfen: Wie gut kennen wir unsere Kinder wirklich?

In ewiger Schuld (2024)

OT: Fool me once

Buchtitel: In ewiger Schuld*

Mit: Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage uvm.

Nach dem brutalen Mord an ihrem Ehemann Joe Burkett versucht Maya Stern, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen und sich um ihre Tochter Lily zu kümmern. Als ihre Freundin ihr eine Nanny-Kamera schenkt, um ein Auge auf Lily zu haben, wird Mayas Welt erneut erschüttert: Auf den Aufnahmen sieht sie Joe, der eigentlich tot sein sollte, wie er ihre Tochter besucht…

Diese Serien bieten spannende Unterhaltung, die tief in die psychologischen und emotionalen Abgründe der Charaktere eintaucht, wie es für Harlan Cobens Werke typisch ist.

Wer ist Harlan Coben?

Harlan Coben ist ein renommierter amerikanischer Autor, der für seine spannungsgeladenen Thriller und Kriminalromane bekannt ist. Mit über 30 Büchern, darunter internationalen Bestsellern, hat Coben ein Händchen dafür, komplexe, glaubwürdige Charaktere zu schaffen, die sich in außergewöhnlichen Situationen befinden. Er ist der erste Schriftsteller, der die drei wichtigsten Krimipreise gewann (Edgar Allan Poe Award, Shamus Award und Anthony Award). Außerdem war er Anfang der 2000er Jahre der erste Schriftsteller seit über einem Jahrzehnt, der von der New York Times gebeten wurde, eine Geschichte zu schreiben.

Was ihn von anderen abhebt, ist sein unverwechselbarer Stil - er verbindet Spannung mit menschlichen Gefühlen und liefert Wendungen, die den Leser in Atem halten. In seinen Werken geht es oft um Themen wie Familie, Identität und die Geheimnisse, die Menschen bewahren, was seine Geschichten nicht nur spannend macht, sondern auch tief berührt. Diese einzigartige Kombination aus emotionaler Tiefe und unerbittlicher Spannung hat Coben sowohl in der Literatur als auch im Fernsehen zu einem Begriff gemacht.