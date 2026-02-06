Dass viele ihn im Dschungelcamp als "Faultier" wahrgenommen haben, überrascht Hardy Krüger jr. nach seinem Auszug. Er sei ständig hin- und hergelaufen und habe sich bewusst Aufgaben gesucht. Das Etikett sei für ihn daher nichts weiter als eine "reine Darstellungsgeschichte".
Hardy Krüger jr. (57) musste das Dschungelcamp an Tag 14 verlassen (auch via RTL+). Im Exit-Interview zeigt sich der Schauspieler erleichtert und glücklich, zurück in der Zivilisation zu sein. Er habe zwar die Krone holen wollen, sei nun jedoch froh, "dass ich wieder unter normalen Lebensumständen bin". Dass er im Camp faul gewesen sei, will er aber so nicht stehenlassen.