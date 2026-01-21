Hardheim im Neckar-Odenwald-Kreis: Auto prallt gegen Baum - Fahrer und Verletzter flüchten

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

In einem Wald bei Hardheim findet die Polizei einen Unfallwagen mit Blutspuren - aber keine Insassen. Doch die Ermittler haben einen Verdacht.











Nach dem Fund eines leeren Unfallwagens mit Blutspuren bei Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer. Ihren Angaben nach haben die Ermittler aber einen Verdacht, um wen es sich bei dem wohl verletzten Mitfahrer handeln könnte. Demnach wurde in der mutmaßlichen Unfallnacht ein 25 Jahre alter Mann mit schweren Verletzungen von zwei anderen Menschen in ein Krankenhaus gebracht. Er berichtete, er habe sich seine Verletzungen bei einem Unfall in einem Haus zugezogen. Laut dem behandelnden Arzt passen seine Verletzungen aber nicht zu dieser Geschichte.