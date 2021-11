Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg Was wird aus Hochzeiten und Familienfeiern?

Die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg nähern sich der Alarmstufe an. Dann gelten wieder strengere Beschränkungen. Bei all jenen, die Hochzeits- oder Familienfeiern planen, herrscht Unsicherheit – vor allem, wenn Ungeimpfte unter den Gästen sind.