5 1973 holt Uli Hoeneß, damals noch aktiver Fußballprofi, ein Coupé vom Typ 911 Carrera RS 2,7 ab. Links neben ihm ist Harald Wagner zu sehen. Foto: Porsche Heritage und Museum

Im Alter von 99 Jahren ist der ehemalige Porsche-Vertriebschef Harald Wagner gestorben. Fotos zeigen den Repräsentanten der Marke mit Kunden wie Herbert von Karajan und Uli Hoeneß.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Auf Fotos sieht man ihn neben Prominenten wie Herbert von Karajan, Justus Frantz und Uli Hoeneß: Harald Wagner war über Jahrzehnte Vertriebschef bei Porsche und ein umtriebiger Repräsentant der Marke. Wie das Unternehmen mitteilt, ist der Stuttgarter nun am 20. März 2023 im Alter von 99 Jahren gestorben. Wagner war ein Neffe von Ferry Porsche, unter dem Porsche mit dem Modell 356 den ersten Seriensportwagen entwickelt hat.

„Die Nachricht von seinem Tod trifft uns alle, in Gedanken sind wir bei seiner Familie“, sagte der heutige Vertriebsvorstand Detlev von Platen. Wagners „besondere Pflege der Kundenbeziehungen bleibt für immer unvergessen“, so Platen weiter. Der am 28. August 1923 in Stuttgart geborene Wagner habe das Vertriebs- und Händlernetz in Deutschland maßgeblich mit aufgebaut. Er steuerte 1965 auch den Namen zum ersten Cabrio mit feststehendem Überrollbügel („Targa“) bei.

Nach einer kaufmännischen Lehre in einem Autohaus hatte Wagner 1954 als Assistent des Verkaufsleiters Inland bei Porsche angefangen. Nur zwei Monate später wurde er Vertriebschef Deutschland. Er blieb 34 Jahre bei Porsche, ehe er 1988 in den Ruhestand ging.

Wagners Idee war es auch, dass Kunden ihren Sportwagen direkt am Werk des Herstellers in Stuttgart-Zuffenhausen abholen konnten. So entstanden über die Jahre die Fotos mit Prominenten, von denen einige in der Bildergalerie zu sehen sind.