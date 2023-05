1 „Meine Kölner Erfahrung sagt: Polizeipräsenz erhöhen. Das funktioniert“, meint Harald Schmidt, um in Stuttgart wieder Law and Order herzustellen. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Stuttgart - Auch er ist ein Opfer von Corona: Seit vier Monaten gastierte Harald Schmidt nicht mehr in Stuttgart, weil seine Shows im Schauspielhaus virusbedingt abgesagt werden mussten. In der nächsten Spielzeit aber kommt der Entertainer für eine neue, sechs Vorstellungen umfassende Staffel von „Echt Schmidt“ zurück, startend am 30. November. In seinem Kölner Homeoffice sammelt er schon jetzt Material für seine Auftritte, dankt seinem Freund Armin Laschet, wundert sich über die BBC und versteht die Stuttgarter Welt nicht mehr.