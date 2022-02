Bahnhof Zuffenhausen Schwerverletzter stirbt zwei Tage nach Vorfall – Zeugen gesucht

Am Montagvormittag wird ein schwer verletzter 40-Jähriger am Bahnhof Zuffenhausen entdeckt. Zwei Tage später stirbt er in einer Klinik. Da die Hintergründe des Vorfalls noch völlig offen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.