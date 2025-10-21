Harald Schmidt in Tübingen: „ADHS? Früher bekam man da eine gescheuert und war austherapiert“

Der Entertainer Harald Schmidt provoziert gerne. Der Nürtinger teilt auch bei seinem Gespräch mit dem Linken-Politiker Gregor Gysi in Tübingen ordentlich aus – gegen Tübingen.
Wenn man ganz leicht die Augen zusammenkneift, wird man ungebremst in die 90er zurückgeschleudert. Man sieht verschwommen zwei Männer auf der Bühne stehen, der eine hochgewachsen und hager, der andere kleiner. Deutlich kleiner. Und plötzlich kommt wieder all der wunderbare Blödsinn hoch, den Harald Schmidt und Herbert Feuerstein in „Schmidteinander“ fabrizierten. Man erinnert sich, wie das ungleiche Duo althergebrachte Konventionen im Fernsehen, damals Lagerfeuer der Nation, pulverisierte. Wie es mit unbekümmerter Unerschütterlichkeit einen wilden Tanz aus Kalauer, Provokation, Comedy und Kabarett auf der Rasierklinge tanzte. Und damit jede Menge Staub aufwirbelte. Von den einen geliebt und verehrt, von den anderen entschieden abgelehnt. Dazwischen: nichts.