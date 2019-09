100 Tage im Amt beim VfB Stuttgart Die zehn besten Sprüche von Trainer Tim Walter

Tim Walter ist am 20. Juni offiziell als neuer Trainer beim VfB Stuttgart angetreten – 100 Tage ist das jetzt her. Wir haben die zehn besten Sprüche des meinungsstarken 43-Jährigen in dieser Zeit zusammengetragen.