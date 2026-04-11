Kai Pflaume empfängt am Samstagabend wieder sechs prominente Gäste zur XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas". Unter anderem treffen die "Tatort"-Stars Harald Krassnitzer und Dietmar Bär auf Comedians und einen Schlagersänger.
Wenn Kai Pflaume (58) am Samstag, 11. April, um 20:15 Uhr zur XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" lädt, wird das Erste wieder zur großen Ratearena. Sechs prominente Gäste duellieren sich in einer verlängerten Primetime-Ausgabe unter Leitung der beiden Teamkapitäne Bernhard Hoëcker (56) und Wotan Wilke Möhring (58) - und spielen dabei in drei Runden um bares Geld für ihre Zuschauer-Unterstützer. Für die beiden prominenten Finalisten, die sich in der Vorrunde und auf dem "heißen Stuhl" durchsetzen, ergibt sich am Ende die Chance auf 50.000 Euro für einen guten Zweck.