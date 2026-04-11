Kai Pflaume empfängt am Samstagabend wieder sechs prominente Gäste zur XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas". Unter anderem treffen die "Tatort"-Stars Harald Krassnitzer und Dietmar Bär auf Comedians und einen Schlagersänger.

Wenn Kai Pflaume (58) am Samstag, 11. April, um 20:15 Uhr zur XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" lädt, wird das Erste wieder zur großen Ratearena. Sechs prominente Gäste duellieren sich in einer verlängerten Primetime-Ausgabe unter Leitung der beiden Teamkapitäne Bernhard Hoëcker (56) und Wotan Wilke Möhring (58) - und spielen dabei in drei Runden um bares Geld für ihre Zuschauer-Unterstützer. Für die beiden prominenten Finalisten, die sich in der Vorrunde und auf dem "heißen Stuhl" durchsetzen, ergibt sich am Ende die Chance auf 50.000 Euro für einen guten Zweck.

Zwei "Tatort"-Kommissare auf Abwegen - eigentlich sind es sogar drei Den Auftakt bei den Promis machen zwei, die es gewohnt sind, unter Druck kühlen Kopf zu bewahren: Harald Krassnitzer (65) und Dietmar Bär (65) kennen Nervenkitzel normalerweise aus dem Kriminalfilm - beim Quiz müssen sie nun beweisen, ob sie auch abseits des "Tatorts" schlagfertig sind.

Krassnitzer ermittelt seit 26 Dienstjahren als Oberstleutnant Moritz Eisner in mehr als 80 Fällen rund um Wien, Innsbruck, Linz sowie in Kärnten und der Steiermark. Am 26. April läuft mit "Tatort: Gegen die Zeit" (20:15 Uhr, das Erste) sein vorletzter Fall gemeinsame mit Adele Neuhauser (67) als Bibi Fellner.

Bär wiederum schlüpft als Kriminalhauptkommissar Alfred "Freddy" Schenk seit 1997 in den Kölner "Tatort" - und steht im kommenden Jahr vor seinem 30-jährigen Dienstjubiläum. Am Tag nach der Quizshow steht sein nächster Fall gemeinsam mit Klaus J. Behrendt (66) als Ermittler Max Ballauf auf dem Programm: "Tatort: Showtime" (12.4., 20:15 Uhr, das Erste).

Zwei echte Institutionen des deutschen Fernsehens also - und dass Dietmar Bär zusammen mit Wotan Wilke Möhring und damit einem weiteren "Tatort"-Star antritt, ist ein zusätzliches Highlight für Sonntagskrimi-Fans.

Comedy trifft auf Comedy

Nicht weniger unterhaltsam dürfte das Duell zwischen Ilka Bessin (54) und Kaya Yanar (52) werden. Bessin wurde 2005 mit pinkem Jogginganzug, blonder Perücke und Berliner Schnauze als Kunstfigur Cindy aus Marzahn bundesweit bekannt. Heute steht die gebürtige Brandenburgerin unter ihrem bürgerlichen Namen auf den Comedybühnen und setzt sich auf ihren Social-Media-Kanälen für Selbstakzeptanz und Body Positivity ein.

Ihr Rategegner Kaya Yanar tourt seit 25 Jahren mit seiner Ethno-Comedy durch die Republik; sein aktuelles Programm trägt den bezeichnenden Titel "LOST!" - und widmet sich satirisch dem Gefühl, in einer immer komplizierter werdenden Welt die Orientierung zu verlieren.

Schlagersänger trifft Multitalent

Das dritte Duo verbindet Musik und Medien: Schlagerstar Vincent Gross (29) startete seine Karriere 2015 mit dem Swiss Talent Award und seinem ersten Plattenvertrag. Zehn Jahre später landete der Schweizer mit "Drinking Wine Feeling Fine" einen der meistgespielten Sommerhits des Jahres 2025. Sein aktuelles Album "Prost!" mit den Singles "Rum" und "Bier" lässt kaum Interpretationsspielraum.

Gross trifft bei der Show auf Palina Rojinski (40), die einst beim Musiksender VIVA ihre TV-Karriere begann und heute zu als Schauspielerin gefragt ist. Die sechsteilige RomCom-Serie "My Ex" (ZDF) ist ab 27. April in der Mediathek zu finden, ab 6. Mai, 21:45 Uhr läuft sie bei ZDFneo .

Die Sendung ist nach der Ausstrahlung bis zum 10. Juli 2026 in der ARD Mediathek abrufbar.