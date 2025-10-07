Harald Glööckler - Schock durch Live-Intimrasur von Désirée Nick

Die neue "Promi Big Brother"-Staffel ist noch keine zwei Tage alt und schon kommt es im Haus zu bizarren Szenen: Désirée Nick steigt splitterfasernackt in die Badewanne und lädt Mitbewohner Harald Glööckler spontan zu einer Live-Intimrasur-Session ein.
