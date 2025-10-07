Harald Glööckler - Schock durch Live-Intimrasur von Désirée Nick

Die neue "Promi Big Brother"-Staffel ist noch keine zwei Tage alt und schon kommt es im Haus zu bizarren Szenen: Désirée Nick steigt splitterfasernackt in die Badewanne und lädt Mitbewohner Harald Glööckler spontan zu einer Live-Intimrasur-Session ein.

Die diesjährige Staffel von "Promi Big Brother" ist noch nicht einmal zwei Tage alt und schon zieht die erste Bewohnerin komplett blank - und sorgt damit für eine bizarre Szenerie. Wie der Sender Sat.1 vor der Ausstrahlung der zweiten Folge am Dienstag bekannt gibt, kommt es im Luxus-Bereich zu einer ersten echten Striptease-Show - von keiner Geringeren als Désirée Nick (69).

Die Schauspielerin präsentiert in der Musterwohnung ihr nacktes Antlitz stolz sowohl den Kameras als auch ihrem aktuell einzigen Mitbewohner Harald Glööckler (60). Zunächst lässt sie sich hierfür ein Bad mit rotem Badezusatz ein und ruft unmittelbar Glööckler hinzu: "Weißt du, woran mich das erinnert? An Silvia Wollny nach ihrer zehnten Entbindung... Das ist ekelhaft. Äh, ich muss immer an die Wollny denken."

Anschließend macht sie es sich - natürlich wie Gott sie schuf - in der Badewanne gemütlich, Glööckler reicht ihr ein Glas Champagner und nimmt sogar am Fußende der Wanne Platz. Dort bekommt der Modedesigner jedoch nicht nur viel nackte Haut zu Gesicht, sondern auch eine Live-Intimrasur-Session. "Die Mutti rasiert sich schon...", kommentiert Nick ihr Vorhaben, während sie die Klinge schwingen lässt.

Harald Glööckler: "Ich bin sehr durcheinander"

"Bei Harald, der nicht mal in seinen kühnsten Träumen mit der Vulva und der Biologie des weiblichen Körpers in Berührung kommt, war das ein Schockmoment", erklärt Nick ihre extravagante Aktion. Glööckler ergibt sich dabei offenbar seinem Schicksal: "Zu sagen, man möchte es nicht, macht gar keinen Sinn. Das ist ja gleich wieder eine Nicht-Würdigung, ein Nicht-Schätzen des großartigen Angebots." Also müsse man hinschauen, ob man nun wolle oder nicht, so Glööckler konsterniert.

"Ich bin sehr durcheinander. Ich weiß auch nicht, wo hinten und vorne ist. Das waren sehr viele Eindrücke am frühen Morgen", so Glööckler weiter. Was man da alles sehen und erleben müsse, müsse man erstmal verarbeiten: "Da ist man ganz wirr im Kopf. Ich sehe hier Sachen, damit habe ich nicht gerechnet."

Doch Nick hat offenbar noch mehr mit ihrem "Opfer" Glööckler vor: "Dass die Göttin Désirée in die Badewanne steigt - im Beisein von Harald - war gewiss nicht mein letzter Streich!" Der sollte ihrer Meinung nach im Übrigen dankbar für die Show sein, immerhin könnte sie ja auch Geld dafür nehmen, dann wären laut Nick auch Leute gekommen, um dabei sein zu dürfen.