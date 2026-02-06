Zwischen Lob und harscher Kritik: Während Glööckler die neue Olympia-Kollektion langweilig findet, sind Athleten wie Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich begeistert vom Design.
Modeschöpfer Harald Glööckler hält die Kleidung der deutschen Olympia-Mannschaft für misslungen. „Ich würde gerne sagen, ich bin entsetzt. Aber das ist leider nicht der Fall, denn es ist so langweilig, dass keine Emotionen hochkommen und man sich damit gar nicht weiter befassen möchte“, sagte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur. Er sei wirklich offen für Neues. „Aber was einem hier geboten wird, ist weder innovativ noch erfrischend neu - geschweige denn ansprechend.“