Harald Glööckler auf Rang zwei: Jimi Blue Ochsenknecht triumphiert bei Promi Big Brother

Das Finale von "Promi Big Brother" hatte einige Überraschungen parat: Andrej Mangold flog bereits nach wenigen Minuten raus, "Satansbratan" Erik brach in Tränen aus und Désirée Nick offenbarte eine tragische Familiengeschichte. Am Ende setzte sich Jimi Blue Ochsenknecht gegen Harald Glööckler durch.

Der Container 2025 ist Geschichte, der Sieger steht fest: Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat sich bei der Sat.1-Show "Promi Big Brother" durchgesetzt und die 100.000 Euro Preisgeld gewonnen. Im großen Finale behauptete er sich am Ende gegen Harald Glööckler (60), der Platz zwei belegte. Völlig überwältigt dankte Ochsenknecht vor allem den Fans, die in den letzten Zeit für ihn abgestimmt hatten: "Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Ich weiß das alles wirklich sehr zu schätzen." Im Studio wurde der völlig aufgelöste Gewinner von seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (61) und seiner Ex Yeliz Koc (31), die 2023 die Show gewinnen konnte, herzlich in Empfang genommen.

Das Finale am Montagabend begann zunächst mit einer Überraschung: Bereits nach wenigen Minuten musste Andrej Mangold (38) als erster der sechs Finalisten den Container verlassen. Für den Ex-Bachelor war es ein erneuter Rückschlag - er war vor wenigen Tagen schon einmal rausgeflogen, durfte aber wegen eines technischen Fehlers beim Telefonvoting kurzfristig doch wieder einziehen.

Emotionale Momente und Tränen im Studio

Einen besonders bewegenden Augenblick lieferte Désirée Nick (69). Mit zitternder Stimme und den Tränen nah erzählte sie im Studio, dass ihre Mutter vier Wochen vor ihrem Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus gestorben sei. Nur einen Tag vor Showstart habe die Beerdigung stattgefunden. Von diesem privaten Schicksalsschlag hatte man ihr während der Sendung nichts angemerkt.

Auch "Satansbraten" Erik (25) zeigte seine emotionale Seite - allerdings weniger gefasst. Als er auf Platz fünf landete und gehen musste, sank er heulend zu Boden. Zuvor hatte er sich beim Stapel-Spiel blamiert und die Regeln schlechter verstanden als seine Gegner.

Erneute technische Panne und kuriose Szenen

Die Sendung hatte auch mit technischen Problemen zu kämpfen. Bei der Entscheidung zwischen Erik und Michael Naseband (60, Platz drei) war die Joyn-App nicht erreichbar, das Ergebnis stand angeblich aber bereits fest. Laura Blond (32, Platz vier) schied als letzte Frau in der Finalrunde aus. Die Abschiede von Naseband und Blond verliefen jedoch deutlich gefasster als der von Erik.