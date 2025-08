Happy Retirement Tyrone!: Royal Family verabschiedet Tyrone in den Ruhestand

Hochoffiziell verabschieden die Royals das Windsor Grey Pferd Tyrone nach 14 Jahren im königlichen Dienst in den Ruhestand. Tyrone zog Kutschen bei den wichtigsten Anlässen und wird nun mit seiner Familie wieder vereint - eine Hommage an die britische Pferdetradition.

Die pferdeverliebte britische Königsfamilie hat am Sonntag auf ihrem offiziellen Instagram-Account eine besondere Ankündigung gemacht: "Nach 14 Jahren treuen Dienstes bei den Royal Mews" verabschieden sie sich von Tyrone, einem geschätzten Mitglied des königlichen Pferdeteams, und wünschen ihm "einen schönen Ruhestand". Illustriert wurde die liebevolle Nachricht mit einem Karotten- und einem Pferdekopf-Emoji.

Fotogalerie mit vielen Details

Außerdem wurde dazu eine Fotogalerie veröffentlicht, die das hellgraue Pferd - ein "Windsor Grey" - bei wichtigen Anlässen im Dienst der königlichen Familie zeigt. Tyrone war ein Pferd, das bei offiziellen Anlässen und Zeremonien die wichtigsten Kutschen zog. Etwa brachte er Kate im vom Krebs überschatteten Krisenjahr 2024 mit ihren Kindern zur "Trooping the Colour"-Parade.

Zusammen mit fünf weiteren Pferden zog er auch König Charles (76) und Königin Camilla (78) am Krönungstag 2023 in der goldenen Staatskutsche, wie ein anderes Foto im Post zeigt. Tyrone war demnach in der "near wheel position" angespannt. Das bezeichnet bei einem Kutschgespann, die Position des Pferdes, das sich auf der dem Kutscher gegenüberliegenden Seite am Wagenrad befindet. Dieses Pferd ist direkt am Rad platziert und spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung und dem Manövrieren der schweren Staatswagen.

In dem Post wird auch mitgeteilt, dass Tyrones Vater Storm und seine Schwester Meg ebenfalls bereits in der Obhut des The Horse Trust im Ruhestand sind. "Alle drei Pferde bedeuteten der verstorbenen Majestät, Königin Elizabeth II. sehr viel", heißt es weiter. "Tyrone wird von allen in den Royal Mews vermisst werden, aber es ist wunderbar, dass er mit seinem Vater und seiner Schwester wieder vereint sein wird. Danke, Tyrone!", schließt der Post.

Royal Mews - ein Mix aus Pferdestall, Fuhrpark und Museum

Die Royal Mews sind die königlichen Stallungen der britischen Königsfamilie in London. Ursprünglich lagen sie an einem anderen Standort, wurden aber in den 1820er Jahren auf das Gelände des Buckingham Palasts verlegt. In den Royal Mews befinden sich heute die Pferde, Kutschen und auch Autos, die für offizielle Anlässe und zeremonielle Zwecke des britischen Staatsoberhaupts genutzt werden.

Das Gebäude ist teilweise ein Museum, das der Öffentlichkeit zugänglich ist und eine Sammlung von historischen königlichen Kutschen zeigt, darunter auch die berühmte goldene Staatskutsche. Außerdem sind in der historischen Sehenswürdigkeit die Pferde der königlichen Familie untergebracht, wie die "Windsor Greys" und "Cleveland Bays", sowie moderne Fahrzeuge wie der Rolls Royce, der bei offiziellen Anlässen eingesetzt wird.