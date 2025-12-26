Happy New Year: Hier gibt es Silvester-Partys für Spontane in Stuttgart

Jedes Jahr dasselbe an Silvester: Während manche früh planen, wissen andere bis kurz vorher nichts. Hier kommen Partys für alle, die noch keine Pläne haben.
An Silvester gibt es wirklich solche und solche: Die einen fragen sich schon im August, ob man nicht langsam mal die Silvester-Planung angehen sollte, die anderen stehen am Morgen des 31. Dezember auf und haben noch keine Ahnung, was der Tag so bringt. Gut, dass die Stuttgarter Clubs ihr Klientel gut genug kennen, um für beide etwas in petto zu haben. Hier kommen neun Partys und Veranstaltungen, für die man kein Vorverkaufsticket braucht und die man – aller Voraussicht nach – noch ganz spontan besuchen kann.