Happy Hours: Katie Holmes bekommt am Filmset Besuch von Tochter Suri

Katie Holmes nutzte eine Drehpause in New York City, um Zeit mit ihrer Tochter Suri zu verbringen. Die 19-Jährige verbringt einen Teil ihrer Semesterferien vor dem zweiten Studienjahr bei ihrer Mutter.
Katie Holmes (46) war am Set ihres neuen Films "Happy Hours" in bester Gesellschaft: Tochter Suri (19) besuchte sie in New York City bei der Arbeit. Fotos zeigen das Mutter-Tochter-Duo in ein angeregtes Gespräch vertieft. Holmes trug ein buntes Hemdkleid zu heller Jeans und Sneakern, ihre Haare waren zu einem Messy Bun gestylt. Beim Spaziergang hatte sie auch ihr Skript dabei. Suri war an ihrer Seite in einem weißen Top und einer olivgrünen Cargohose zu sehen, rote Schuhe rundeten ihr legeres Outfit ab.