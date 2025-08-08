Happy Hours: Katie Holmes bekommt am Filmset Besuch von Tochter Suri

Katie Holmes nutzte eine Drehpause in New York City, um Zeit mit ihrer Tochter Suri zu verbringen. Die 19-Jährige verbringt einen Teil ihrer Semesterferien vor dem zweiten Studienjahr bei ihrer Mutter.

Katie Holmes (46) war am Set ihres neuen Films "Happy Hours" in bester Gesellschaft: Tochter Suri (19) besuchte sie in New York City bei der Arbeit. Fotos zeigen das Mutter-Tochter-Duo in ein angeregtes Gespräch vertieft. Holmes trug ein buntes Hemdkleid zu heller Jeans und Sneakern, ihre Haare waren zu einem Messy Bun gestylt. Beim Spaziergang hatte sie auch ihr Skript dabei. Suri war an ihrer Seite in einem weißen Top und einer olivgrünen Cargohose zu sehen, rote Schuhe rundeten ihr legeres Outfit ab.

Suri genießt Pause vor dem zweiten Studienjahr

Die Tochter von Katie Holmes und Tom Cruise (63) genießt aktuell ihre Semesterferien. Im vergangenen Jahr begann sie ihr Studium an der Privat-Uni Carnegie Mellon in Pittsburgh, Pennsylvania. Beim Einzug in das Wohnheim half ihr damals ihre Mutter. Was genau Suri bald schon im zweiten Studienjahr studiert, ist nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll sie an einer Karriere als Schauspielerin oder im Modebereich interessiert sein. Die Familie bestätigte das bislang nicht.

Im Interview mit dem "Town & Country"-Magazin verriet Holmes nur: "Ich bin stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die Nähe vermissen, aber ich bin wirklich stolz auf sie und glücklich." Sie könne sich selbst noch gut daran erinnern wie es für sie war, in dieser Lebensphase zu sein. "Es ist spannend, etwas über sich selbst zu lernen, und ich habe diese Zeit geliebt, deshalb macht es mich glücklich, wenn ich daran zurückdenke", so Holmes.

Sie besucht ihre Mutter regelmäßig

Das Mutter-Tochter-Duo pflegt ein enges Verhältnis. Auch in ihren letzten Semesterferien im Frühjahr 2025 besuchte Suri die Schauspielerin in New York. Schon zuvor waren sie immer wieder zusammen gesichtet worden. Zu ihrem Vater soll Suri Cruise, die sich mittlerweile Suri Noelle nennt, seit der Trennung ihrer Eltern keinen Kontakt mehr haben. 2012 reichte Holmes die Scheidung ein. Danach zog sie ihre Tochter alleine groß.