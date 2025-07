Innige Küsse für seine Frau, herzliche Umarmungen für seine Töchter: Adam Sandler präsentiert sich bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York als stolzer Familienvater.

Adam Sandler (58) strahlte bei der Premiere von "Happy Gilmore 2" über das ganze Gesicht. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Jackie (50) und den gemeinsamen Töchtern Sadie (19) und Sunny (16). Besonders innig zeigte sich der Schauspieler auf dem roten Teppich im Lincoln Center in New York City mit seiner Frau.

Adam Sandler im gewohnt lässigen Premieren-Outfit

Das Paar umarmte sich immer wieder, küsste sich und hielt Händchen. Auch nach 23 Ehejahren scheinen die beiden verliebt wie am ersten Tag zu sein. Und nicht nur privat machen sie gemeinsame Sache: Jackie Sandler wie auch die beiden Töchter spielen ebenfalls bei "Happy Gilmore 2" mit, der Netflix-Fortsetzung der Sportkomödie von 1996.

Während die 50-Jährige für die Premiere ein langes schwarzes Kleid wählte, präsentierte sich Adam Sandler in seinem typischen Look aus einem bunten Hawaiihemd, orangefarbenen Shorts, Socken und Sneaker. Auch seine Töchter hatten eher lässigere Stylings gewählt und sich damit offenbar an ihrem berühmten Vater orientiert.

Adam Sandler ist für seine legeren Outfits bekannt. Er trägt oft Basketballshorts und bunte Hemden. Bei der Premiere der Netflix-Serie "Kinda Pregnant" im Februar zeigte er sich etwa in eine hellbraunen Kapuzenpullover, Khakihosen und schwarzen Sneakern. Bei einem Auftritt in der TV-Show "Good Morning America" erklärte er gerade erst, warum er sich nur ungern schick macht: "Wenn ich zu etwas eingeladen werde, für das ein Smoking erforderlich ist, bin ich sofort wütend. Ich bin total sauer. Auch wenn nette Leute da sind und so, denke ich mir immer: Erst muss ein Mann vorbeikommen, mich vermessen, dann den Smoking anfertigen und mir anziehen."