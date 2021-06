1 Die Polizei hat eine Entenfamilie gerettet. Foto: Polizei Stuttgart/Screenshot @PolizeiStuttgart

Tierische Rettungsaktion in Stuttgart: Völlig orientierungslos irrt eine Entenfamilie in der Innenstadt umher. Die Polizei ist zur Stelle – und sorgt für ein Happy End.

Stuttgart - Die Polizei hat eine verwirrte Entenfamilie in der Stuttgarter Stadtmitte gerettet. Eine Mutter-Ente und ihre acht Küken hatten sich am Montagmorgen in die Fußgängerzone der Fritz-Elsas-Straße verirrt, wie die Beamten erst am Mittwoch berichteten.

„Auf der Suche nach Wasser liefen die Ausflügler orientierungslos umher“, schildert die Stuttgarter Polizei auf ihrem Facebook-Kanal. Doch zum Glück waren Polizeimeister Saur (Hobby: Landwirt) und Polizeihauptmeister Bäuerle (Hobby: Jäger) zur Stelle.

„Ente gut, alles gut!“

„Unsere Kollegen vom Innenstadtrevier haben die ‚Notlage’ der Entenfamilie erkannt und ihre Hilfe angeboten. Die Jungtiere freuten sich tierisch über eine Spritztour mit dem Streifenwagen“, heißt es in dem Facebook-Posting weiter.

So kam es am Ende also doch noch zu einem Happy End – oder besser zum „Happy Ente“. Denn ohne zu zögern, seien die „gefiederten Freunde“ in den Streifenwagen eingestiegen. Eine kurze Fahrt später genossen die Tiere wieder ein Bad im Wasser des Mittleren Schlossgartens. Die tierische Bilanz der Polizei: „Ente gut, alles gut!“