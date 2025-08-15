Happy End?: And Just Like That...-Finale: Ein leiser Abschied für Carrie und Co.

Die finale Staffel von "And Just Like That..." war nicht immer perfekt und trotzdem verabschieden wir uns von Figuren, die über Jahrzehnte Mode, Freundschaft und Liebesdramen geprägt haben. Das Finale zeigt, dass es nicht immer das klassische Happy End braucht, um unvergesslich zu sein.
Mit "Party of One" verabschiedet sich "And Just Like That..." nach drei Staffeln - und damit das gesamte "Sex and the City"-Universum, das über mehr als zwei Jahrzehnte Millionen Fans begleitet hat. Was 1998 als freche, provokante und oft hemmungslos romantisierte Serie über vier New Yorker Freundinnen begann, wurde zu einem popkulturellen Phänomen, das bis heute Mode, Freundschaften und Dating-Debatten prägt.