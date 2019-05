1 Eines der Bilder, die zu Prinzessin Charlottes viertem Geburtstag veröffentlicht wurden Foto: instagram.com/kensingtonroyal/

Prinzessin Charlotte feiert heute ihren vierten Geburtstag und dazu hat der Palast drei neue Fotos von ihr veröffentlicht. Weiter warten müssen die Royal-Fans auf "Baby Sussex".

Prinzessin Charlotte feiert am heutigen Donnerstag ihren vierten Geburtstag. Ihre Eltern Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) haben dazu drei neue Fotos auf Instagram veröffentlicht. Die Bilder hat Kate selbst aufgenommen, wie der Kensington Palast zu den Schnappschüssen angemerkt hat.

Die Fotos sind im April auf dem Landsitz der Familie, Anmer Hall, in Norfolk entstanden. Einer der Schnappschüsse zeigt Charlotte in einem kurzärmligen, blauen Blümchenkleid mit weißem Kragen im Gras sitzend. Auf den anderen beiden Fotos ist die kleine Prinzessin in einer grauen Strickjacke und einem blau-karierten Rock zu sehen. Die Vierjährige sitzt auf der einen Aufnahme auf einem Zaun, auf dem anderen Bild scheint sie mit Blume in der Hand strahlend durch den Garten zu laufen.

Warten auf "Baby Sussex"

Erst vor wenigen Tagen hatten William und Kate zum ersten Geburtstag von Prinz Louis Bilder von Charlottes kleinem Bruder geteilt. Von Prinz George (5) könnte es dann zu seinem Geburtstag im Juli neue Schnappschüsse geben.

Vielleicht muss sich Charlotte die Aufmerksamkeit an ihrem Geburtstag aber bald teilen. Die Fans warten gespannt auf die Geburt eines royalen Cousins oder einer Cousine. "Baby Sussex", das erste Kind von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), könnte jeden Augenblick zur Welt kommen. Viele Briten haben auf den 2. Mai als Geburtstermin gewettet.