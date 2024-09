Hape Kerkeling: Alfred Biolek riet ihm von einer Scheinbeziehung ab

1 Hape Kerkeling in den Anfängen seiner Karriere mit Alfred Biolek, den der Entertainer als väterlichen Freund bezeichnet. Foto: imago/Horst Galuschka

In den Anfängen seiner Karriere sei ihm "dringend" zu einer Scheinbeziehung mit einer Frau geraten worden, enthüllt Hape Kerkeling in seinem neuen Buch "Gebt mir etwas Zeit". Sein väterlicher Freund Alfred Biolek war damals offenbar kein Fan von dieser Idee.











Kultentertainer Hape Kerkeling (59) wurde zu Beginn seiner Karriere Mitte der 1980er-Jahre offenbar nahegelegt, eine Scheinbeziehung mit einer Frau einzugehen. Das erzählt er in seinem neuen Buch "Gebt mir etwas Zeit" (Piper Verlag). Dort heißt es: "Als weitere Hürde auf der Fahrt durchs Leben gesellte sich noch hinzu, dass ich mir schleichend bewusst wurde, schwul zu sein. Das erlebte ich für mich selbst und in meiner Familie als unproblematisch. Queer ist ja nix Schlimmes, sondern das Normalste der Welt. Es ist sogar langweilig bis unspektakulär. Ob es in einer gesunden, starken Gesellschaft überhaupt erwähnenswert wäre!?"