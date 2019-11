1 Das Gelände des Polizeipräsidium Einsatz, früher Bereitschaftspolizeipräsidium, liegt mitten im Grünen. Mäuse fühlen sich auf dem parkähnlichen Areal ausgesprochen wohl. Foto: /Rudel/Hass

Seit dem Sommer sind insgesamt drei Beamte der Bereitschaftspolizei mit Hantaviren im Krankenhaus gelandet. Offenbar verirren sich immer wieder infizierte Nager in die Kellerräume des Polizeipräsidiums Einsatz.

Göppingen - Mäuse tummeln sich auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Einsatz schon immer. Kein Wunder, die parkähnliche Anlage mit vielen Bäumen bietet den Nagern beste Bedingungen: viele Verstecke und ein reiches Nahrungsangebot. Doch inzwischen werden die Tiere offenbar zum Problem: Seit dem Sommer sind drei Polizisten mit Hantaviren im Krankenhaus gelandet, erst Anfang dieses Monats ist wieder ein Polizist erkrankt. Der Virus, der unter anderem die Nieren schädigen kann, wird von Rötelmäusen übertragen.

„Es stimmt“, sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums, Armin Förster, „wir haben Mäuse.“ Medienberichten, wonach es in den Kellern der historischen Gebäude geradezu vor Mäusen wimmele, widerspricht er aber. Die Nager, so Förster, lebten auf dem Gelände. Ab und zu verirre sich mal ein Tier in einen der Keller, wenn jemand eine Türe offen stehen lasse. Das sei alles. „In den 30 Jahren, die ich hier arbeite, habe ich noch keine Maus gesehen.“ Denn die Gebäude seien zwar alt, aber alle mehrfach saniert worden und im Inneren auf einem aktuellen Stand, auch die Keller.

Immer mehr Mäuse tragen den Virus in sich

Dass jetzt dennoch drei Polizisten am Hantavirus erkrankt sind, mag auch damit zusammenhängen, dass inzwischen immer mehr Rötelmäuse das Virus in sich tragen. Außerdem waren die Bedingungen in diesem und im vergangenen Jahr gut für die Tiere. Wegen der warmen Sommer war das Nahrungsangebot groß. Bereits im Frühjahr hatten Mediziner deshalb gewarnt, dass es in diesem Jahr viele Erkrankungen werden würde.

Die Mäuse auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei auszurotten, sei wohl aussichtslos, meint Förster. Stattdessen behelfe man sich schon immer damit, die Mitarbeiter zu bitten, Gebäudetüren geschlossen zu halten, damit keine Maus hineinwitschen könne. „Und wenn in einem Raum doch mal eine tote Maus oder Kot gefunden wird, wird dort alles gründlich gereinigt und desinfiziert.“ In dieser Zeit dürften die Räume dann nur mit Mundschutz betreten werden.

Ohne Schutz zum Bundesligaspiel

Die letzte Desinfektionsrunde nach der Erkrankung eines Polizisten Anfang November hatte indes kuriose Folgen: Weil ausgerechnet ein Raum mäuseverseucht war, in dem die Bereitschaftspolizei einen Teil ihrer Schutzausrüstung aufbewahrt, musste auch diese desinfiziert werden – ausgerechnet als ein Zug der Bereitschaftspolizei zur Sicherung eines Bundesligaspiels geschickt werden sollte.

„Weil die Körperpanzer noch feucht waren, hatten wir zwei Optionen: Die Leute zuhause lassen oder ohne Schutzausrüstung losschicken“, erzählt Förster. Man habe sich schließlich dafür entscheiden, die Polizisten an einer Stelle im Stadion Dienst tun zu lassen, wo sie keine Schutzausrüstung gebraucht hätten.