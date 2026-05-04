Hantavirus in Deutschland – das sind die Risikogebiete (Karte)

Drei Tote auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik – das Hantavirus macht Sorgen. Die Krankheit ist auch in Deutschland endemisch, insbesondere in Baden-Württemberg.
Anfang Mai 2026 sorgt ein Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff MV Hondius für Schlagzeilen: Drei Passagiere starben, mehrere weitere erkrankten schwer, ein 69-jähriger Brite wird auf einer Intensivstation in Johannesburg behandelt. Hantavirus – das klingt nach fernen Kontinenten. Ist es aber nicht. Denn das Virus ist auch in Deutschland längst heimisch.