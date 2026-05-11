Hantavirus-Ausbruch bei Kreuzfahrt: Kontaktperson aus Baden-Württemberg ist wieder zu Hause

Eine symptomfreie Person aus Baden-Württemberg ist nach wochenlangen Strapazen auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ zu Hause angekommen. Dort ist sie nun lange in Quarantäne.
Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ ist eine symptomfreie Kontaktperson aus Baden-Württemberg nach Hause gebracht worden. Dort beginne sie nun mit einer häuslichen Quarantäne, die mindestens sechs Wochen dauern dürfte. Ihr gehe es weiterhin gut, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart. Es gebe keine Hinweise auf eine Infektion.