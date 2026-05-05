Ein Experte vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg erklärt, wie sich das Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff verbreiten konnte.
Die Gefahr ist noch nicht gebannt: Noch immer können die Passagiere des kleinen Kreuzfahrtschiffs „MV Hondius“ nicht wie ursprünglich geplant auf Kap Verde von Bord gehen. Es gebe noch keinen gesicherten Zielort, eine Weiterfahrt in Richtung der Kanarischen Inseln werde aber geprüft, teilte der Schiffsbetreiber Oceanwide Expeditions mit. Aktuell liegt das Schiff dort vor dem Hafen von Praia.