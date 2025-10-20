Der Ludwigsburger Hanss Bruss ist ein begeisterter Läufer und hat sich für den Bottwartal-Marathon ein ungewöhnliches Ziel gesteckt – er will seine eigene Laufzeit von 2005 schlagen.
Hanss Bruss ist 67 Jahre alt und noch immer ein passionierter Läufer. Der Ludwigsburger hat bereits zahlreiche Marathons und Halbmarathons hinter sich, wird kommendes Jahr sogar beim Boston-Marathon an den Start gehen. Zu der Veranstaltung im Bottwartal aber hat er eine ganz besondere Verbindung: Hier hat er 2005 seinen allerersten Marathon bestritten.