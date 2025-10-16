Der Tod von Jack White erschüttert: Weggefährten wie Hansi Hinterseer, Ralf Moeller und Roland Kaiser erinnern sich an den legendären Hitproduzenten, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist.
Die Nachricht vom Tod des Musikproduzenten Jack White (1940-2025) bewegt die deutsche Unterhaltungsbranche. Horst Nußbaum, wie er bürgerlich hieß, wurde am Donnerstagmorgen leblos in seinem Haus in Berlin-Grunewald aufgefunden. Nach Angaben der Berliner Polizei geht man von einem Suizid aus. White wurde 85 Jahre alt.