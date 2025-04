Hans Rosenthal: So war der Dalli Dalli-Moderator als Familienvater

1 Beruflich der beliebte "Dalli Dalli"-Moderator, privat spielte er leidenschaftlich mit seinen Kindern: Hans Rosenthal. Foto: action press / United Archives GmbH

Zum 100. Geburtstag des legendären "Dalli Dalli"-Moderators Hans Rosenthal gewähren seine Kinder Birgit Hofmann und Gert Rosenthal seltene Einblicke in das Familienleben. Sie erzählen von einem liebevollen Vater, der seine Vergangenheit lange nicht öffentlich teilte.











"Mit Vater verbinde ich die schönen familiären Zeiten", erinnert sich Gert Rosenthal (geb. 1958) in einem ZDF-Doppelinterview mit seiner Schwester Birgit Hofmann (geb. 1950) anlässlich der filmischen Würdigung ihres Vaters Hans Rosenthal (1925-1987). Der TV-Star wäre am 2. April 100 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren zeigt der Sender das TV-Biopic "Rosenthal" mit anschließender Dokumentation am 7. April um 20:15 Uhr als "Fernsehfilm der Woche" im Programm. Beides ist bereits in der Mediathek verfügbar.