Hans Peter Stihl im RAF-Visier: „Mein Fahrer trägt immer noch eine Waffe“

Besser essen: die Dorfstube in Sonnenbühl Mürbe Wagyuwürfel in der Stube des Sternerestaurants

Hier gibt es sie noch: Gerichte, die vom Aussterben bedroht sind. Saure Kutteln, Terrine vom Lamm-Nierle oder Hirnsuppe vom Alblamm. Ein Besuch in der Dorfstube in Sonnenbühl-Erpfingen, wo auch an die Zukunft gedacht wird.