Polizei schießt bei Einsatz in Flüchtlingsunterkunft

Die Polizei untersucht die Hintergründe eines Vorfalls in einem Flüchtlingsheim in Hannover.

Die Polizei wird am frühen Mittwochmorgen zu einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover gerufen. Plötzlich nähert sich ein Mann mit Messer den Beamten. Als er auf deren Warnungen nicht reagiert, fällt ein Schuss.









Bei einem Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover hat die Polizei auf einen Mann geschossen und diesen dabei schwer verletzt. Eine Sprecherin der Polizei erklärte am Mittwochmorgen, dass der Mann mit einem Messer auf die Einsatzkräfte zugegangen sei und auf eine Ansprache nicht reagiert habe. „Es wurde eine Schusswaffe eingesetzt“, sagte die Sprecherin. „Die Person ist schwer verletzt und jetzt im Krankenhaus.“ Polizisten seien nicht verletzt worden.