Hannover Messe: Iran-Krieg, Zölle, Kosten – Industrie warnt vor Dauerkrise

Hohe Kosten und geopolitische Risiken setzen die Industrie unter Druck. Auf der Hannover Messe fordern Verbände eine Reformwende von der Politik. Doch sie sehen auch Chancen für ihren Branchen.
Hannover - Die Industrie fordert auf der Hannover Messe von der Bundesregierung spürbare Reformen. "An die Stelle von kurzfristigem Krisenmanagement müssen durchdachte, strukturelle Reformen treten, die dauerhafte Wachstumsimpulse schaffen", sagte der Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Bertram Kawlath, zum Auftakt der Hannover Messe. "Der Reformstau muss endlich aufgelöst werden", forderte der Präsident des Elektro- und Digitalindustrieverbandes ZVEI, Gunther Kegel.