Hannover: Lebenslange Haft im neuem Prozess um Autorennen mit zwei toten Kindern

1 Die weibliche Angeklagte kommt vor Verhandlungsbeginn in einen Gerichtssaal im Landgericht Hannover. Foto: dpa/Michael Matthey

In einem erneuten Prozess um ein Autorennen mit zwei toten Kindern hat das Landgericht Hannover eine Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie wurde unter anderem wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt.











In einem neuen Prozess um ein illegales Autorennen mit zwei toten Kindern hat das Landgericht Hannover eine Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie wurde unter anderem wegen gemeinschaftlichen Mordes, gefährlicher Körperverletzung und eines Straßenrennens mit Todesfolge schuldig gesprochen, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Einen Mittäter verurteilte das Gericht am Mittwoch zu vier Jahren Haft. Beide Führerscheine wurden eingezogen.