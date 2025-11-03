Nina Chuba hat ihr Konzert in Dortmund abgesagt. Die Sängerin meldete sich auf Instagram bei ihren Fans und entschuldigte sich in einem Video. Der Arzt habe ihr empfohlen, nicht aufzutreten. Schon das Konzert in Hannover am Sonntag fand nicht statt.

Nachdem Nina Chuba ihr Konzert in Hannover am Sonntag (2. November) absagen musste, findet auch das heutige Konzert in Dortmund nicht statt. Die Sängerin veröffentlichte in ihrer Insta-Story ein Video und entschuldigte sich bei den Fans. Darin zeigt sie sich gesundheitlich angeschlagen mit heiserer Stimme. Sie sei "ganz doll traurig darüber und extrem enttäuscht", dass sie das Konzert in Dortmund absagen muss.

"Ich habe gestern, nachdem ich Hannover absagen musste, gehofft, dass mein Körper sich vielleicht über Nacht erholt", so die Sängerin. Der behandelnde Arzt habe ihr jedoch empfohlen, heute nicht aufzutreten. "Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie anderthalb Stunden Hochleistungssport auf der Bühne und mit einem kranken Körper, der einen Infekt hat, sowas zu machen, ist einfach zu risikoreich", fügte sie hinzu.

Ersatztermin gesucht

Fans können ihre Tickets für das Konzert in Dortmund beim Veranstalter zurückgeben und das Geld zurückerstattet bekommen. Des Weiteren gab Chuba bekannt, dass derzeit nach einem Ersatztermin für das Konzert gesucht wird.

Schon am Sonntag musste die Sängerin kurzfristig ihr Konzert in Hannover absagen. Einige Fans befanden sich schon auf dem Konzertgelände. Ein Nachholtermin für dieses Konzert ist nicht vorgesehen.