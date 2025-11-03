Nina Chuba hat ihr Konzert in Dortmund abgesagt. Die Sängerin meldete sich auf Instagram bei ihren Fans und entschuldigte sich in einem Video. Der Arzt habe ihr empfohlen, nicht aufzutreten. Schon das Konzert in Hannover am Sonntag fand nicht statt.
Nachdem Nina Chuba ihr Konzert in Hannover am Sonntag (2. November) absagen musste, findet auch das heutige Konzert in Dortmund nicht statt. Die Sängerin veröffentlichte in ihrer Insta-Story ein Video und entschuldigte sich bei den Fans. Darin zeigt sie sich gesundheitlich angeschlagen mit heiserer Stimme. Sie sei "ganz doll traurig darüber und extrem enttäuscht", dass sie das Konzert in Dortmund absagen muss.