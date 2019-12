8 Wehende Fahnen – Hannover 96 hat vor dem Duell mit dem VfB stürmische Zeiten hinter sich. Foto: imago images/Picture Point/S.Sonntag

Zum Auftakt der Rückrunde steigt das Duell der Absteiger – der VfB Stuttgart muss an diesem Samstag bei Hannover 96 ran. Was auf den VfB im Zweitligaduell gegen den Gegner von der Leine zukommt, lesen Sie hier.

Stuttgart - Die Hüter des Spielplans wollten es so, dass der erste Rückrundenspieltag in der zweiten Liga noch im alten Jahr stattfindet, und so steigt das Duell der Absteiger zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart noch vor Weihnachten – an diesem Samstag um 13 Uhr.

Das Hinspiel in Stuttgart entschied der VfB im Sommer für sich – es war, wenn man so will, der Beginn der Talfahrt von Hannover 96. Mit großen Ambitionen gestartet, finden sich die 96er nun in der unteren Tabellenregion wieder, der Wiederaufstieg ist nach einer völlig verkorksten Hinrunde in weite Ferne gerückt.

Das Ruder herumreißen soll ein neuer Trainer, der wiederum eine Hannoveraner Trainerlegende im November abgelöst hat – und im Tor steht ein alter Bekannter der Stuttgarter.

In unserer Bildergalerie nehmen wir Hannover 96 vor dem Duell mit dem VfB genau unter die Lupe.