In einem offenherzigen Gespräch hat "Game of Thrones"-Darstellerin Hannah Murray geschildert, wie sie einst in eine Sekte geriet und eine Psychose erlitt.
Hannah Murray (36) wird den meisten wohl als Sams (John Bradley, 37) spätere Partnerin Goldy (im englischen Original: Gilly) aus der Fantasyserie "Game of Thrones" ein Begriff sein. Anlässlich der Veröffentlichung ihrer Memoiren hat die 36-Jährige jetzt dem britischen "Guardian" ein ausführliches Interview gegeben - und darin über ein dunkles Kapitel in ihrem Leben gesprochen: Als sie Ende 20 war, geriet die britische Schauspielerin in eine Sekte - mit dramatischen Folgen für ihre psychische Gesundheit.