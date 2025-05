Hannah Gutierrez-Reed: Rust-Waffenmeisterin aus Haft entlassen

1 Hannah Gutierrez-Reed am Tag der Strafmaßverkündung vor rund einem Jahr. Foto: getty/Pool / Getty Images

Hannah Gutierrez-Reed, die Waffenmeisterin vom "Rust"-Filmset, ist nach ihrer Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung wieder auf freiem Fuß. Ihre Entlassung ist an strenge Auflagen geknüpft.











Die Tragödie am Set des Western-Films "Rust" hatte im Oktober 2021 weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Nun ist Hannah Gutierrez-Reed (28), die damals als Waffenmeisterin am Set tätig war, nach abgebüßter Strafe aus der Haft entlassen worden. Die Behörden von New Mexico bestätigten gegenüber "Entertainment Weekly", dass Gutierrez-Reed am vergangenen Freitag das Gefängnis verlassen konnte.