Hangrutschung bei Welzheim: Die Sanierung der Hochwasser-Straßenschäden zieht sich länger als erhofft

Die Sanierung entlang der Landesstraße zwischen Klaffenbach und Welzheim verzögert sich. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich noch einige Zeit gedulden.
Die Sanierung der Landesstraße 1080 im Schwäbischen Wald, speziell beim Abschnitt zwischen Klaffenbach und Welzheim (Rems-Murr-Kreis), läuft mit deutlicherer Verzögerung als zunächst erhofft. Das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart spricht von einer „Terminanpassung“ – was nichts anderes bedeutet, als dass sich in wichtigen Bereichen die Beseitigung der Schäden bis ins kommende Frühjahr hinzieht.