Hangrutsch in Schwäbisch Gmünd: Frist für Standsicherheitsnachweis läuft ab – Stadt gewährt Verlängerung

Stehen Häuser auf einem Rutschhang in Schwäbisch Gmünd sicher? Für einen Nachweis hatte die Stadt den Eigentümern eine Frist bis zu diesem Freitag gesetzt. Jetzt gibt es mehr Zeit.
Die Bewohner der von einem Hangrutsch betroffenen Häuser in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) können erst einmal in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat den Eigentümern der 21 Wohnungen eine Fristverlängerung für einen Nachweis der Standsicherheit gewährt, wie eine Sprecherin am Freitag unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilt: „Wir sind da flexibel und rechnen mit den Gutachten im Laufe der nächsten Woche.“ Die zuvor gesetzte Frist wäre eigentlich heute abgelaufen.