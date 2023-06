8 Ein Mitarbeiter des Cannameleon-Gesundheitsshops in Ludwigsburg berät zwei Kundinnen. Der Laden hat Mitte des Monats in der Seestraße eröffnet. Foto: factum/Simon Granville

Mit „Cannameleon“ eröffnet der erste Laden in Ludwigsburg, der Cannabisprodukte anbietet. Razzien sind in solchen Geschäften häufig. Darüber müssten sich die Inhaber aber nicht wundern, sagt sogar der Deutsche Hanfverband.









Ludwigsburg - Wer zum ersten Mal den Cannameleon-Shop in der Ludwigsburger Seestraße betritt, der fühlt sich fast zwangsläufig an einen Coffeeshop in Holland erinnert. Das liegt nicht nur an der Reggaemusik, die aus den Lautsprecher säuselt, vor allem hat es mit den riesigen Einmachgläsern zu tun, die hinter der Theke auf Regalbrettern thronen. Gefüllt sind sie bis oben hin mit Hanfblüten. Sie verströmen zwar den typisch süßlichen Marihuanageruch, allerdings machen sie nicht high, da ihnen der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) weitgehend entzogen wurde, sagt der Inhaber des Geschäfts Lukas Schwarz.