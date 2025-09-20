Handyverbot an Schulen: „Geht an der Realität vorbei“ – Das sagen Stuttgarter Rektoren zum Handyverbot

Das Kultusministerium empfiehlt teils strenge Regeln für Handys an Schulen. Was denken die Rektoren darüber?
Wenn es nach dem Kultusministerium in Baden-Württemberg geht, sollen Grundschulen und SBBZ (Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren) künftig Handys verbieten. Das geht aus einer vom Ministerium veröffentlichten Formulierungshilfe für die Schulen hervor, über die der SWR zuerst berichtet hatte. Die grün-schwarze Landesregierung will in einem neuen Gesetz dafür sorgen, dass sich alle Schulen Regeln für den Umgang mit privaten Geräten geben müssen. Wie genau die Regeln aussehen, sollen Schulen selbst entscheiden können. Das Ministerium hatte Mitte September aber eine Formulierungshilfe veröffentlicht, an denen Schulen sich orientieren können.