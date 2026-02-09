Handynutzung an Schulen: CDU-Antrag für bundesweite strenge Handy-Regeln an Schulen

Politikerinnen und Politiker der Union bringen einen Antrag zur Nutzung von Smartphones an Schulen ein. Was das für Schüler, Lehrkräfte und Eltern bedeuten könnte, entscheidet bald der Parteitag.
Berlin - Auf dem Bundesparteitag der CDU Ende Februar soll über einen Antrag zu strengeren Regeln für die Handynutzung an Schulen beraten werden. Der Antrag mit dem Titel "Digitale Schutzzonen an Schulen – Bundesweite Regelung zur privaten Nutzung von digitalen Endgeräten bis Klasse 10 einführen" wurde von der Frauen Union sowie der Mittelstands- und Wirtschaftsunion eingebracht.