Im Digitalzeitalter wird ein gutes Handynetz immer wichtiger. Die gute Nachricht: Deutschlands Handynetze sind besser geworden. Doch mancherorts ist die Verbindung noch immer ziemlich mies.
Berlin/Bonn - Deutschlands Handynutzer sind aufgerufen, ihr Smartphone zu zücken und über eine App Funklöcher zu melden. Das soll den Behörden und Netzbetreibern einen genaueren Überblick verschaffen, wo Defizite im Netz liegen. Unter dem Hashtag #CheckDeinNetz starten das Bundesdigitalministerium und die Bundesnetzagentur eine einwöchige Mitmach-Aktion. Genutzt werden soll die App "Mobilfunk-Check". Damit wird festgehalten, wo die Übertragung schlecht oder gar inexistent ist.