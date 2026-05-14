Handynetz-Betreiber: Verlust des Großkunden 1&1 zieht Mobilfunker O2 nach unten

Für den Internetanbieter O2 war 1&1 lange Konkurrent und Partner zugleich: 1&1 nutzte das O2-Handynetz und zahlte dafür Miete. Doch das ist Geschichte. Geschäftszahlen zeigen: Es geht abwärts mit O2.
München - Der Verlust eines Großkunden hinterlässt Bremsspuren im Geschäft des Telekommunikationsanbieters O2 Telefónica. Wie das Unternehmen in München mitteilte, sank der Umsatz im ersten Quartal um 8,6 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis (Ebitda) schrumpfte um 8,4 Prozent auf 0,6 Milliarden Euro.