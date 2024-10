Handynetz: Anti-Funkloch-Förderung: Erster Mobilfunk-Mast in Betrieb

2 Ein nur mit WLAN verbundenes Smartphone hat kein Mobilfunk-Netz. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Deutschlands Handynetze werden besser. Doch wer Pech hat, der wohnt auch heute noch in einem Funkloch. Ein milliardenschweres Förderprogramm soll das ändern. Das kommt langsam voran.











Link kopiert



Lind/Naumburg an der Saale - Mehr als drei Jahre nach Beginn einer milliardenschweren staatlichen Förderung, die bei der Beseitigung von Funklöchern auf dem Land helfen soll, können die Verbraucherinnen und Verbraucher erstmals davon profitieren. Ein mit Bundesmitteln geförderter Mobilfunk-Mast ging in Lind im Landkreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) ans Netz, wie die staatliche Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) in Naumburg an der Saale mitteilte.