1 Unbekannte haben am Samstag in Stuttgart-Mitte einem 22-Jährigen das Handy gestohlen und ihn angegriffen (Symbolfoto). Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Zwei Unbekannte fordern in einer Bar in Stuttgart-Mitte das Handy eines 22-Jährigen. Als der sich weigert, schlagen sie zu. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein 22-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen in einer Bar in Stuttgart-Mitte Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der 22-Jährige zwischen 4 Uhr und 6.30 Uhr in einer Bar in der Hauptstätter Straße auf.