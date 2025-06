Handy des Opfers entsperrt: Mutmaßlicher Mörder machte Selfie-Video

Tod mit nur 41 Jahren "Boardwalk Empire"-Darsteller Devin Harjes stirbt an Krebs

Der Schauspieler Devin Harjes, bekannt unter anderem aus "Boardwalk Empire", "Daredevil" oder "Orange Is the New Black", ist bereits am Dienstag im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Er erlag einer Krebserkrankung, die erst im Februar diagnostiziert worden war.