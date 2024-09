Handy aus am Warntag: Kommt die Warnmeldung nachträglich?

1 Kommt die Warnmeldung auch später noch durch? Foto: Jim Gimpel / shutterstock.com

Was passiert, wenn das Handy zum Zeitpunkt der Warnung ausgeschaltet ist und später wieder eingeschaltet wird?











Link kopiert



Das Cell-Broadcast-System ist eine Technologie, die Warnmeldungen in Echtzeit direkt über Mobilfunkmasten an alle in der Nähe befindlichen Handys sendet. Diese Technologie funktioniert ähnlich wie eine SMS, aber ohne dass eine Telefonnummer benötigt wird. Sobald die Warnung gesendet wird, erscheint sie auf den Mobiltelefonen, die zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet und mit dem Mobilfunknetz verbunden sind.